Из-за аварии на Фучика в Казани встали несколько троллейбусов

В Казани в районе остановки «Кул Гали» на улице Фучика произошло повреждение контактной сети, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате было временно приостановлено движение троллейбусов №5. 9 и 12.

Аварийные службы устраняют проблему.