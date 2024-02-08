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Происшествия 8 февраля 2024 08:43

Из-за аварии на Фучика в Казани встали несколько троллейбусов

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В Казани в районе остановки «Кул Гали» на улице Фучика произошло повреждение контактной сети, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате было временно приостановлено движение троллейбусов №5. 9 и 12.

Аварийные службы устраняют проблему.

#авария с троллейбусом
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