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Происшествия 12 августа 2024 16:43

Из-за аварии на Декабристов в Казани образовалась пробка

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Из-за аварии на перекрестке улиц Декабристов – Мулланура Вахитова в Казани образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Фото: © «Яндекс.Карты»

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля марки Kia. В результате удара одна из легковушек влетела в ограждение и получила серьезные повреждения.

На месте ДТП работают автоинспекторы и сотрудники скорой помощи. Одному из участников ДТП перебинтовали голову.

Фото: © Елена Фенина/ «Татар-информ»

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

#ДТП
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