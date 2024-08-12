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Из-за аварии на Декабристов в Казани образовалась пробка
Из-за аварии на перекрестке улиц Декабристов – Мулланура Вахитова в Казани образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля марки Kia. В результате удара одна из легковушек влетела в ограждение и получила серьезные повреждения.
На месте ДТП работают автоинспекторы и сотрудники скорой помощи. Одному из участников ДТП перебинтовали голову.
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