Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за аварии на Авангардной в Казани изменено движение трамваев и троллейбусов
По информации от Метроэлектротранса, на пересечении улиц Авангардная и Поперечно-Авангардная произошел инцидент с участием крупногабаритного транспорта сторонней организации, в результате которого была повреждена контактная сеть.
Последствия аварии привели к изменениям в маршрутах общественного электротранспорта. Трамвайные маршруты №3, 5 и 5а временно перенаправлены через улицу Глазунова. Троллейбусные маршруты №6 и 9 следуют в объезд через Танковое кольцо.
На месте происшествия работают аварийные бригады Метроэлектротранса, которые принимают меры по устранению повреждений и восстановлению нормального движения.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников