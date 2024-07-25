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Происшествия 25 июля 2024 10:36

Из-за аварии на Авангардной в Казани изменено движение трамваев и троллейбусов

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По информации от Метроэлектротранса, на пересечении улиц Авангардная и Поперечно-Авангардная произошел инцидент с участием крупногабаритного транспорта сторонней организации, в результате которого была повреждена контактная сеть.

Последствия аварии привели к изменениям в маршрутах общественного электротранспорта. Трамвайные маршруты №3, 5 и 5а временно перенаправлены через улицу Глазунова. Троллейбусные маршруты №6 и 9 следуют в объезд через Танковое кольцо.

На месте происшествия работают аварийные бригады Метроэлектротранса, которые принимают меры по устранению повреждений и восстановлению нормального движения.

#Троллейбусы
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