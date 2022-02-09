Из-за аварии два многоквартирных дома в Казани остались без тепла

В 10.50 поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Казани из-за порыва теплопровода по адресу – ул. Карла Маркса, дом 22.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На время аварийных работ без тепла остались, ориентировочно, 120 человек в двух многоквартирных домах по адресу: ул. Карла Маркса, дом 16а и ул. Дзержинского, дом 11а.

На месте аварии работают две бригады АО «Казанские тепловые сети». Ориентировочное время завершения восстановительных работ – 16.00. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.