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Ру Тат
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Происшествия
9 февраля 2022  12:46
Павел Климчак

Из-за аварии два многоквартирных дома в Казани остались без тепла

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В 10.50 поступило сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Казани из-за порыва теплопровода по адресу – ул. Карла Маркса, дом 22.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На время аварийных работ без тепла остались, ориентировочно, 120 человек в двух многоквартирных домах по адресу: ул. Карла Маркса, дом 16а и ул. Дзержинского, дом 11а.

На месте аварии работают две бригады АО «Казанские тепловые сети». Ориентировочное время завершения восстановительных работ – 16.00. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

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