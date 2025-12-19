Из-за аварии часть Приволжского района Казани до вечера осталась без холодной воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В части Приволжского района столицы Татарстана из-за аварийной ситуации до сегодняшнего вечера отключено холодное водоснабжение. Об этом информирует МУП «Водоканал».

Авария произошла на водопроводе у домов №31–33 по улице Дубравная. Ориентировочно ремонтные работы должны завершиться к 18 часам 19 декабря.

Отключение холодной воды затронуло следующие адреса:

– улица Абубекира Терегулова, дом №8;

– улица Дубравная, дома №33 корп. 1, 33 корп. 2, 33 корп. 3, 35а, 41 корп. 1, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 41 корп. 4, 43, 45в, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 61 корп. 4, 63 корп. 1, 63 корп. 2, 65.

В Приволжский район направлены автоцистерны с водой, уточнить их местоположение и оставить заявку можно по телефону: 231-62-60.

«Приносим извинения за временные неудобства. Приложим все усилия, чтобы завершить работы как можно быстрее», – заключили в «Водоканале».