Из-за аварии часть казанского поселка Нагорный осталась без холодной воды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском поселке Нагорный временно отключено водоснабжение 13 зданий, в одном из которых находится детский сад. Об этом сообщает администрация Советского района столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Причиной отключения холодной воды стала авария на водопроводе, случившаяся по адресу: ул. Высокогорская, д. 4.

Без воды остались следующие здания:

– улица Высокогорская, дома №3, 4, 4а, 5, 9, 9а (детский сад №153) и 14;

– улица Дорожная, дом №24;

– улица Круговая, дома №14 и 16;

– улица Ягодная, дома №47, 47б, 80б.

Водоснабжение прекращено до устранения аварии, уточнили в администрации Советского района Казани, сославшись на МУП «Водоканал».