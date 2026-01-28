news_header_top
Общество 28 января 2026 17:16

Из-за аварии часть казанского поселка Нагорный осталась без холодной воды

Из-за аварии часть казанского поселка Нагорный осталась без холодной воды
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском поселке Нагорный временно отключено водоснабжение 13 зданий, в одном из которых находится детский сад. Об этом сообщает администрация Советского района столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Причиной отключения холодной воды стала авария на водопроводе, случившаяся по адресу: ул. Высокогорская, д. 4.

Без воды остались следующие здания:

– улица Высокогорская, дома №3, 4, 4а, 5, 9, 9а (детский сад №153) и 14;
– улица Дорожная, дом №24;
– улица Круговая, дома №14 и 16;
– улица Ягодная, дома №47, 47б, 80б.

Водоснабжение прекращено до устранения аварии, уточнили в администрации Советского района Казани, сославшись на МУП «Водоканал».

