Из-за аварии часть казанского поселка Нагорный осталась без холодной воды
В казанском поселке Нагорный временно отключено водоснабжение 13 зданий, в одном из которых находится детский сад. Об этом сообщает администрация Советского района столицы Татарстана в своем Telegram-канале.
Причиной отключения холодной воды стала авария на водопроводе, случившаяся по адресу: ул. Высокогорская, д. 4.
Без воды остались следующие здания:
– улица Высокогорская, дома №3, 4, 4а, 5, 9, 9а (детский сад №153) и 14;
– улица Дорожная, дом №24;
– улица Круговая, дома №14 и 16;
– улица Ягодная, дома №47, 47б, 80б.
Водоснабжение прекращено до устранения аварии, уточнили в администрации Советского района Казани, сославшись на МУП «Водоканал».