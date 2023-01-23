Из-за аварии часть домов в Московском районе Казани осталась без света
В Московском районе Казани произошло отключение электроэнергии в ряде домов, расположенных по улицам Гудованцева, Химиков и Беломорская. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.
Причиной отключения стала авария на внешних электросетях АО «Сетевая компания». Специалисты Казанских электрических сетей проводят аварийно-ремонтные работы.
В сообщении отмечается, что электроснабжение будет восстановлено после завершения работ, ориентировочно это произойдет до 10.30.
Телефон горячей линии АО «Сетевая компания»: 8 (800) 200-08-78.