Из-за аварии часть домов в Московском районе Казани осталась без света

В Московском районе Казани произошло отключение электроэнергии в ряде домов, расположенных по улицам Гудованцева, Химиков и Беломорская. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов города.

Причиной отключения стала авария на внешних электросетях АО «Сетевая компания». Специалисты Казанских электрических сетей проводят аварийно-ремонтные работы.

В сообщении отмечается, что электроснабжение будет восстановлено после завершения работ, ориентировочно это произойдет до 10.30.

Телефон горячей линии АО «Сетевая компания»: 8 (800) 200-08-78.