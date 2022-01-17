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Происшествия
17 января 2022  16:09
Полина Шевчук

Из-за аварии без холодной воды остались 14 домов в Кировском районе Казани

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На пересечении улиц Большая Крыловка и Краснококшайская произошла авария на водопроводе, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Из-за аварии без холодной воды остались 14 домов в Кировском районе.

На месте работают две бригады специалистов МУП «Водоканал», аварийно-ремонтные работы продолжаются.

Цистерны с водой установлены возле дома №1 по улице Шоссейная и между домами № 15 и №17 по Шоссейной.

#авария на водопроводе
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