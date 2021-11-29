Из-за аварии без электричества остались более 50 домов в Московском районе Казани

В Московском районе Казани произошло аварийное отключение электроэнергии. Информация об этом появилась в официальном телеграмм-канале Администрации Кировского и Московского районов города.

По информации от Казанских электрических сетей, причиной отключения стала авария на линиях. В результате происшествия без электроэнергии остались больше 50 жилых домов от проспекта Ямашева до Солдатской и от проспекта Ибрагимова до улицы Бондаренко.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Электроснабжение планируют восстановить через полтора часа.