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Происшествия
29 ноября 2021  18:44
Полина Шевчук

Из-за аварии без электричества остались более 50 домов в Московском районе Казани

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В Московском районе Казани произошло аварийное отключение электроэнергии. Информация об этом появилась в официальном телеграмм-канале Администрации Кировского и Московского районов города.

По информации от Казанских электрических сетей, причиной отключения стала авария на линиях. В результате происшествия без электроэнергии остались больше 50 жилых домов от проспекта Ямашева до Солдатской и от проспекта  Ибрагимова до улицы Бондаренко.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Электроснабжение планируют восстановить через полтора часа.

 

#отключение электроэнергии #авария на электростанции
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