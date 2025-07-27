Из-за атаки БПЛА в Волгоградской области задерживается поезд Казань – Новороссийск

Атака украинских беспилотников в Волгоградской области привела к задержке пассажирских составов, в том числе поезда №509 Казань – Новороссийск. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (филиала РЖД).

Из-за атаки БПЛА на станции Жутово в Октябрьском районе Волгоградской области оказалось нарушено электропитание в контактной сети железной дороги, пояснили в Южной транспортной прокуратуре.

В результате к 6.05 по московскому времени поезд №509 Казань – Новороссийск задерживался уже более чем на четыре часа, а поезд №532 Адлер – Киров – более чем на два часа.

Пригородный поезд №6121 сообщением Котельниково – Волгоград вообще было решено отменить, уточнили в пресс-службе ПривЖД.

При этом на Приволжской железной дороге заверили, что пассажиры задерживающихся поездов обеспечиваются водой, а если задержка превышает четыре часа, то и питанием.

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении девяти беспилотников над территорией Волгоградской области с 21.50 субботы до 5.20 воскресенья. Всего, по данным военного ведомства, за это время над разными регионами было сбито и перехвачено 99 украинских БПЛА самолетного типа.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ночью подтвердил нарушение электропитания в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе – «в результате падения обломков дронов». Никто не пострадал.