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СВО 11 января 2025 10:57

Из-за атаки беспилотников на жилые дома в Тамбовской области пострадали 7 человек

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В результате ночной атаки украинских беспилотников на жилые дома в Тамбовской области пострадали семь человек.

Как сообщают РИА Новости, у троих из них порезы, ещё четверо пожаловались на повышенное давление.

К счастью, госпитализация не потребовалась.

#беспилотники
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