Из-за атаки беспилотников на жилые дома в Тамбовской области пострадали 7 человек

В результате ночной атаки украинских беспилотников на жилые дома в Тамбовской области пострадали семь человек.

Как сообщают РИА Новости, у троих из них порезы, ещё четверо пожаловались на повышенное давление.

К счастью, госпитализация не потребовалась.