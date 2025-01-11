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Из-за атаки беспилотников на жилые дома в Тамбовской области пострадали 7 человек
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В результате ночной атаки украинских беспилотников на жилые дома в Тамбовской области пострадали семь человек.
Как сообщают РИА Новости, у троих из них порезы, ещё четверо пожаловались на повышенное давление.
К счастью, госпитализация не потребовалась.
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