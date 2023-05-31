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Происшествия 31 мая 2023 08:18

Из-за атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

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На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошел пожар, предварительно, из-за попадания БПЛА, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Предварительная причина - прилет БПЛА. Пострадавших нет», — указано в сообщении.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

#Краснодарский край #пожар
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