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Из-за атаки беспилотника на промпредприятии в Шебекино произошел пожар
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Беспилотник атаковал Шебекино, произошло возгорание на промпредприятии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство», – указано в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.
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