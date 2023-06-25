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Руc Тат
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Происшествия 25 июня 2023 10:31

Из-за атаки беспилотника на промпредприятии в Шебекино произошел пожар

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Беспилотник атаковал Шебекино, произошло возгорание на промпредприятии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство», – указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.

#Белгородская область
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