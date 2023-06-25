Из-за атаки беспилотника на промпредприятии в Шебекино произошел пожар

Беспилотник атаковал Шебекино, произошло возгорание на промпредприятии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника сброшено взрывное устройство», – указано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами.