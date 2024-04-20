Из-за аномальной жары в Башкирии загорелся участок леса

Первый лесной пожар произошел в Башкирии, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел в Абзелиловском районе и его первоначальная площадь составляла 0,47 гектара. Благодаря оперативным мерам пожарные смогли потушить огонь, затронувший около 0,5 гектара территории леса.

По оценкам МЧС, республика все еще находится под воздействием аномально жаркой погоды, когда среднесуточная температура воздуха составляет на 7-12 градусов выше климатической нормы.

Прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков в субботу, с ночными температурами от +11 до +16 градусов, а в горных районах - до +6 градусов, а днем ожидается тепло в диапазоне +28 градусов.