Из-за африканской чумы свиней охотники Татарстана уничтожили 4 тыс. кабанов

Для недопущения дальнейшего распространения африканской чумы свиней за 2022 год в Татарстане охотники уничтожили свыше 3 тыс. кабанов, а с начала 2023 года — еще более тысячи. Такие данные привел сегодня на заседании коллегии Государственного комитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков.

«Серьезнейшие вызовы приносит нам распространение африканской чумы свиней. Мы заранее начали работу и на протяжении ряда последних лет активно снижали численность кабана. В этом году в зимнем маршрутном учете принимают участие сотрудники Россельхознадзора. В настоящее время отмечаются лишь единичные факты присутствия кабана. Работа в данном направлении будет продолжена», — заверил докладчик.

Федор Батков также проинформировал о разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Основную долю таких животных в республике составляют олени. Лидерами по их численности являются охотхозяйства «Свиногорье», «Дикая Ферма», «Марал» и ряд других.

«Сегодня в условиях продолжающегося максимального снижения численности кабана данное направление является наиболее приоритетным», — подчеркнул Батков.