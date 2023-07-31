Из-за 28 неразорвавшихся мин власти закрыли пляж на турецком курорте Шиле

Пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула закрыт после обнаружения почти трех десятков неразорвавшихся мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

«В ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения», – указано в сообщении.

Отмечается, что все остальные пляжи Шиле, кроме Софулар, открыты для отдыхающих, там никаких проблем не возникло.

В настоящее время водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.