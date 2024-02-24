Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из Ютазинского района бойцам СВО прислали подарки
Из Ютазинского района Татарстана в зону спецоперации прибыла очередная партия помощи. Помимо остро необходимых вещей бойцам прислали и подарки к 23 Февраля.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Ютазинского района, всего бойцам было направлено около 5 тонн помощи. Сюда вошли посылки родных, подарки на 23 Февраля от района и необходимая амуниция по запросу бойцов.
«Солдаты были рады, шлют благодарности за посылки к празднику», — прокомментировали в администрации.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Ютазинского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»