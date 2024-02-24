Из Ютазинского района бойцам СВО прислали подарки

Из Ютазинского района Татарстана в зону спецоперации прибыла очередная партия помощи. Помимо остро необходимых вещей бойцам прислали и подарки к 23 Февраля.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Ютазинского района, всего бойцам было направлено около 5 тонн помощи. Сюда вошли посылки родных, подарки на 23 Февраля от района и необходимая амуниция по запросу бойцов.

«Солдаты были рады, шлют благодарности за посылки к празднику», — прокомментировали в администрации.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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