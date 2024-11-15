Из Высокогорского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В Лисичанске глава Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов, сопровождавший гуманитарный конвой, совместно с вице-премьером Республики Татарстан Фанилем Аглиуллиным посетили ряд социальных объектов. В частности, был проинспектирован ход работ в детской школе искусств, капитальным ремонтом которой занимается строительная компания из Высокогорского района.



Равиль Хисамутдинов выразил готовность оказывать всю возможную поддержку и тесно сотрудничать в деле оказания помощи жителям подшефных Татарстану городов Лисичанск и Рубежное. Поскольку Высокогорский район производит много сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, в настоящее время также рассматривается возможность налаживания регулярных поставок.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«В первую очередь, выражаю благодарность всем неравнодушным жителям Высокогорского района Татарстана, которые приняли участие в сборе гуманитарного груза для Лисичанска!

Хочу выразить благодарность и лично главе района Равилю Хисамутдинову, с которым нам удалось обсудить целый ряд перспективных направлений работы. Равилем Фаритовичем накоплен большой опыт в строительной отрасли, который будет использован в ходе восстановления объектов в подшефных республике городах Лисичанск и Рубежное», – рассказал Фаниль Аглиуллин.



Равиль Хисамутдинов также подчеркнул, что по пути в ЛНР гуманитарный конвой проехал Курскую область, где прошла встреча с военнослужащими из Высокогорского района. Им были переданы автомобиль, подарки от земляков и самое главное - письма от родных.