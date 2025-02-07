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ЛНР и Татарстан 7 февраля 2025 10:36

Из Высокогорского района Татарстана в Лисичанск доставили 12 тонн сезонных овощей

Из Высокогорского района Татарстана в Лисичанск доставили 12 тонн сезонных овощей
Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарная помощь из Высокогорского района Республики Татарстан доставлена в Лисичанск. На этот раз в город привезли 12 тонн сезонных овощей, собранных благодаря неравнодушным жителям района.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Помощь, которую собрали наши жители, передана в Лисичанск. Сегодня, посетив город, мы видим, как здесь ведутся работы по уборке и благоустройству. Татарстан оказывает поддержку в восстановлении подшефных территорий, и наш район продолжит поддержку местных жителей», – отметил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, сопровождавший гуманитарный конвой.

#ЛНР и Татарстан
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