Из Высокогорского района Татарстана в Лисичанск доставили 12 тонн сезонных овощей

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Гуманитарная помощь из Высокогорского района Республики Татарстан доставлена в Лисичанск. На этот раз в город привезли 12 тонн сезонных овощей, собранных благодаря неравнодушным жителям района.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

«Помощь, которую собрали наши жители, передана в Лисичанск. Сегодня, посетив город, мы видим, как здесь ведутся работы по уборке и благоустройству. Татарстан оказывает поддержку в восстановлении подшефных территорий, и наш район продолжит поддержку местных жителей», – отметил глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов, сопровождавший гуманитарный конвой.