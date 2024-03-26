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Из Высокогорского района для жителей Лисичанска отправили гуманитарную помощь
Из Высокогорского района в Лисичанск отправлена очередная партия гуманитарного груза. Сельскохозяйственные предприятия «Бирюли» и «Соватех» отправили 10 тонн картофеля, а Куркачинское ХПП 5 тонн гречневой и еще более 5 тонн различных круп.
20-тонная фура до Лисичанска доедет за 2 дня и доставит гуманитарную помощь соотечественникам, проживающим в освобожденном городе. Им необходимы продукты, медикаменты, товары первой необходимости и многое другое.
За рулем большегруза в путь отправился Виталий Иванов. Мужчина родом из Ростовской области. В Высокогорский район приехал специально за гуманитарной помощью. Машины с грузом всего необходимого мужчина возит для жителей Луганска и Донецка уже с 2014 года.
«Люди в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях устали <...> от всего происходящего там. Мы ездим, помогаем им чем и как можем. Очень уж они нас просят помочь им, вот и ездим. Что им нужно, необходимо, то и возим», — пояснил Виталий.
Сельскохозяйственные предприятия «Бирюли» и «Соватех» отправили 10 тонн семян картофеля для жителей Луганской народной республики. Там уже начали сажать картошку. Сорт «Винета» считается ранним – он устойчивый к засухе и отличается богатым урожаем.
«У себя в хозяйстве мы провели пересортировку клубней картофеля для посадки и на продажу населению и организациям, которые занимаются овощеводством», — рассказал глава Бирюлинского сельского поселения Тагир Багаутдинов.
Погрузив овощи, Виталий Иванов отправился в Куркачинское ХПП. Там в его машину загрузили 5 тонн гречневой и пять с лишним тонн ячневой, пшеничной и перловой круп.
«Наше предприятие постоянно поддерживает своих соотечественников, мирных жителей вновь присоединенных регионов. Так же стараемся чем можем поддерживать военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях», — подчеркнул гендиректор Куркачинского ХПП Нияз Гарипов.
С середины мая 2023 года Куркачинское ХПП отправило уже шестую машину гуманитарного груза. С начала этого года — вторую.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Алины Камалиевой.
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