Из воинской части в ДНР сбежали семь бывших заключенных

Семь бывших заключенных военнослужащих сбежали из воинской части в ДНР, сообщает ТАСС

Произошло это в районе Соледара. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР, сообщает источник агентства.

По его информации, мужчины находились в кафе Брянки и были пьяны. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он хотел сдаться.

Позднее в силовых структурах сообщили, что правоохранители задержали еще двоих сбежавших из воинской части.