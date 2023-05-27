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Из воинской части в ДНР сбежали семь бывших заключенных
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Семь бывших заключенных военнослужащих сбежали из воинской части в ДНР, сообщает ТАСС
Произошло это в районе Соледара. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР, сообщает источник агентства.
По его информации, мужчины находились в кафе Брянки и были пьяны. Еще одного дезертира застрелили сами сбежавшие, поскольку он хотел сдаться.
Позднее в силовых структурах сообщили, что правоохранители задержали еще двоих сбежавших из воинской части.
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