Из водоемов Татарстана за год изъяли более 3,4 тыс. браконьерских сетей

В прошлом году из водоемов Татарстана было изъято 3410 браконьерских сетей. Всего было возбуждено 84 уголовных дела по фактам браконьерства, по 55 делам вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

По решению судов у браконьеров изъяты два ружья, три лодки и один мотор. Предъявленный злоумышленникам ущерб составил 1 млн 836 тыс. рублей, уже взыскан 91% штрафов, рассказал докладчик на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Что касается охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, то в прошлом году проведено 730 выездных обследований, 662 нарушителя привлечены к административной ответственности. В среднем у нас 1,2–1,4 тыс. нарушений ежегодно выявляется. Но в прошедшем году было меньше», — отметил Батков.

Он добавил, что по вынесенным постановлениям наложены штрафы на сумму более 750 тыс. рублей, причем 93% взыскано.

В Татарстане насчитывается 136 охотничьих угодий, 71 охотпользователь, 81 вид охотничьих ресурсов. В республике зарегистрировано 62 тыс. охотников. Доходы от оказываемых услуг (от продажи путевок) всех охотничьих хозяйств составили около 18 млн рублей.