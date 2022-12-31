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Экология
31 декабря 2022  05:14

Из водоемов Татарстана вытащили 6,5 тыс. браконьерских сетей

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Госкомитет РТ по биоресурсам продолжает работу по изъятию из водоемов браконьерских сетей. Регулярные рейды помогают не только в борьбе с браконьерством, но и способствуют улучшению экологической ситуации в водоемах республики, отмечает пресс-служба ведомства.

Очередной рейд вместе с сотрудниками комитета провели работники Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира и общественники. В результате они обнаружили и вытащили из реки 18 незаконно установленных браконьерских сетей.

Всего в этом году из водоемов республики изъято 6,5 тысяч браконьерских орудий лова, ущерб водным биологическим ресурсам предотвращен на 129 млн рублей.

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