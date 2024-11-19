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Происшествия 19 ноября 2024 16:11

Из Ульяновского института гражданской авиации эвакуируют людей из-за пожара

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В Ульяновском институте гражданской авиации произошел пожар.

Как сообщают РИА Новости, сейчас из здания эвакуируют людей.

Подробности выясняются. Кадры произошедшего публикуют в соцсетях.

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