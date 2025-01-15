Из украинского плена вернули 25 российских военнослужащих

В результате переговоров из украинского плена возвращены 25 российских военнослужащих.

Взамен переданы 25 военнопленных украинской армии.

Сейчас все российские бойцы находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Все военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в больницах Минобороны РФ.

При возвращении российских бойцов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.