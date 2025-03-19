После переговоров из украинского плена вернули 175 российских военных. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Все освобожденные военные будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена гуманитарную помощью оказали Объединенные Арабские Эмираты.