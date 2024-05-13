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Из Тюлячинского района РТ экспортировали тысячу тонн гороха в Индию
Из Тюлячинского района Татарстана экспортировали тысячу тонн гороха в Индию. Продукция пройдет сложный логистический маршрут от склада агрофирмы «Август-Тюлячи» до портов в Калькутте и Нхава-Шева, сообщает пресс-служба компании «Август-Агро».
«Перевозки осуществляются в контейнерах. Сначала груз перевозится автотранспортом из села Тюлячи до порта в Новороссийске, а далее морским путем – по Индийскому океану. Расстояние груз преодолеет за полтора – два месяца в зависимости от порта прибытия», – говорится в сообщении.
Осенью прошлого года компания через посредника-экспортера водным путем отправила 4 тыс. тонн гороха в Турцию.
По данным федерального центра «Агроэкспорт», в 2023 году Россия поставила в зарубежные страны 2,9 млн тонн гороха, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. В январе – марте этого года экспортировано около 775 тыс. тонн такой продукции.
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