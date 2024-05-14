Из Турции – сладости, из Шри-Ланки – чай: почему нужно побывать на Kazan Halal Market

Лавки с продукцией в агропромпарке развернули около 70 компаний

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Kazan Halal Market можно купить продукты, одежду, сувениры

Лавки с продукцией в агропромпарке развернули около 70 компаний.

На ярмарке можно купить товары производителей Афганистана, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Шри-Ланки.

Так, например, компании Афганистана привезли сухофрукты и религиозную сувенирную продукцию, Казахстана – кондитерские изделия, Киргизии – сухофрукты, Турции – сладости, Ирана – безалкогольные напитки, Пакистана – рис, Азербайджана – фруктовые компоты, Шри-Ланки – чай.

Отдельное место занял «Татар базары». Здесь свою продукцию выставили 36 компаний из десяти регионов России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отдельное место занял «Татар базары». Здесь свою продукцию выставили 36 компаний из десяти регионов России: Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, а также Кировской, Омской, Пензенской, Нижегородской, Оренбургской областей и Пермского края.

Вся продукция, разумеется, халяль – та, что дозволена шариатом. Есть деликатесы, колбасы, консервы, мед, ягоды, целебные травы, разные варенья.

Также на выставке можно купить национальную одежду или предметы народных промыслов, например коврики для молитвы – намазлыки, четки из натурального камня, сувениры.

Вся продукция, разумеется, халяль – та, что дозволена шариатом. Есть деликатесы, колбасы, консервы, мед, ягоды, целебные травы, разные варенья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более того, как заверили в Духовном управлении мусульман РТ, не только продуция имеет сертификаты «Халяль», то есть ее разрешено продавать мусульманам, но сделали так, чтобы ритуальная чистота соблюдалась во всем агропромпарке. Помещения были обработаны, туалетные комнаты оборудованы для омовения. Есть и молельная комната с зонами для мужчин и женщин.

«Второй год форум является мероприятием общефедерального масштаба»

Ярмарка открылась с прочтения суры Корана муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным.

Раис республики Рустам Минниханов отметил, что Kazan Halal Market – это первое официальное мероприятие в рамках юбилейного 15-го Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Ярмарка открылась с прочтения суры Корана муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Второй год форум является мероприятием общефедерального масштаба. Кратно увеличилось число его участников. Это отражает важность и необходимость дальнейшего развития отношений России с исламским миром», – заявил руководитель республики.

Раис РТ подчеркнул, что сегодня мировой рынок халяльной продукции динамично развивается. Только в Татарстане насчитывается более 100 производителей продовольственных товаров по стандарту «Халяль». «Отрадно, что эти товары активно экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья», – заметил он.

Минниханов добавил, что проведение халяль-ярмарок в республике стало доброй традицией, которая позволяет их участникам устанавливать новые торговые связи. «Сегодня здесь представлен богатый выбор разнообразной продукции из регионов России, а также из зарубежных стран», – сказал он.

Раис РТ подчеркнул, что сегодня мировой рынок халяльной продукции динамично развивается. Только в Татарстане насчитывается более ста производителей продовольственных товаров по стандарту «Халяль» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У всех предприятий, производящих такую продукцию, есть огромные перспективы»

Директор Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ Дмитрий Краснов поблагодарил Татарстан за огромный вклад, который регион вносит в развитие халяльной индустрии России.

«На этой ярмарке представлено около 5 тыс. наименований продукции. И сегодня каждое пятое производство в России, которое работает по стандартам "Халяль", расположено в Татарстане», – подчеркнул он.

Дмитрий Краснов поблагодарил Татарстан за огромный вклад, который регион вносит в развитие халяльной индустрии России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, халяльное производство имеет большой потенциал для внутреннего российского рынка и для развития экспорта аграрной продукции.

«Мировой импорт халяльной продукции составляет уже около 300 млрд долларов и растет опережающими темпами. У всех предприятий, производящих такую продукцию, есть огромные перспективы», – заметил он.

Ахмед Нассер Абдуллах Аль Бакри: «Сегодня объем производства халяльной продукции в мире составляет более 3 трлн долларов. Прогнозируется, что общий оборот рынка достигнет 4,6 млрд долларов к 2030 году» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем присутствующих поприветствовал замминистра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана Ахмед Нассер Абдуллах Аль Бакри. Он также отметил, что сейчас наблюдается рост индустрии халяль.

«Сегодня объем производства халяльной продукции в мире составляет более 3 трлн долларов. Прогнозируется, что общий оборот рынка достигнет 4,6 млрд долларов к 2030 году», – сообщил он.

«Есть спрос и необходимость такой продукции»

После открытия ярмарки гости отправились знакомиться с ее ассортиментом. Экскурсию провел министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Участники выставки обратили внимание на товары из Ирана. Это государство на ярмарке представлено одной компанией. «Продаем напитки, томатную пасту. Мы всегда участвуем в KazanForum. В нашей стране много продукции производится, но здесь представлена только наша компания», – сообщил торговый представитель Хамиди Атикула.

После открытия ярмарки гости отправились знакомиться с ее ассортиментом. Экскурсию провел министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По соседству с иранской компанией расположились производители из Афганистана. Представитель Heray Donya Food Company Ахмет Мирзода отметил, что компания отправляет свои товары в страны Европы, Иран, Туркменистан. «В Казань привезли шоколад, бисквит, чипсы, снеки», – поделился он.

Компания из Оренбурга привезла на выставку пуховые изделия. По словам ее представителя Галины Скляровой, покупатели интересуются теплыми классическими платками и платками, которые проходят через обручальное кольцо. «Мы первый раз участвуем в такой ярмарке. Покупателей пока немного, но это только первый день», – заметила она.

Заметный интерес у почетных гостей ярмарки вызвала площадка «Татар базары» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заметный интерес у почетных гостей ярмарки вызвала площадка «Татар базары». Именно здесь они задержались подольше. Особенно их впечатлили «поющие» чаши и модель деревянной мечети.

В беседе с журналистами Зяббаров уточнил, что Kazan Halal Market направлена в том числе на популяризацию халяльной продукции. «Мы уже более трех лет активно работаем с предприятиями по производству продукции халяль. Из 100 предприятий республики, которые производят такую продукцию, 30 – экспортно ориентированные. Есть спрос и необходимость такой продукции», – подчеркнул он.