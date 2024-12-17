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Из Татарстана за год в зону СВО отправили гуманитарные грузы на 2 млн рублей
При поддержке Общественной палаты РТ в этом году из Татарстана в зону СВО были отправлены гуманитарные грузы на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщил зампредседателя палаты Мунир Гафиятуллин на заседании организации.
«Члены Общественной палаты несколько раз в течение года сопровождали гуманитарные грузы в зону СВО. Вместе с представителями Администрации Кировского и Московского районов Казани доставили гуманитарную помощь действующим войскам. Это дизельные генераторы, спальные мешки, продукты питания. Предприниматели отправили беспилотные летальные аппараты», – сказал он.
По словам Гафиятуллина, сейчас подготовлены к отправке в зону спецоперации печи для обогрева, запчасти для автомобилей и другие необходимые вещи.
Он напомнил, что в августе в Татарстане прошел сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области. Координаторами сбора стали члены Общественной палаты. Было отправлено более 19 фур с 400 тоннами гуманитарных грузов.
«Сегодня отмечается уникальная консолидация общественных и государственных институтов в области поддержки участников СВО и их семей», – заявил Гафиятуллин.
Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева добавила, что на все новые вызовы татарстанцы отвечают сплоченностью и взаимодействием с властями.
«В этом году еще больше наблюдаем обоюдную заинтересованность в постоянном диалоге общества и власти – от общественных экспертных оценок до совместной работы. Например, волонтеры Татарстана заняли третье место в международном конкурсе «Мы вместе». Только при поддержке властей волонтерское движение может так сильно развиваться. Успех – это всегда общая работа», – констатировала она.
Валеева также рассказала о недавнем исследовании Высшей школы экономики. Оно показало, что 71% опрошенных россиян когда-либо помогали безвозмездно деньгами другим людям, 60% – вещами, 75% – делами и поступками.
«Таким образом, 90% респондентов участвовали хотя бы в одном из видов благотворительности, деятельности НКО, безвозмездной помощи другим людям», – подчеркнула она.
Спикер заметила, что сейчас в России прослеживается тренд на справедливость, нравственные и моральные ценности.
«Все больше видим запрос общества на нравственность. Даже в обращении к власти люди не удовлетворяются рациональным откликом, а ждут справедливого подхода, внимания, неформального отношения. И это уже считается одной из особенностей формирующейся новой России», – уточнила Валеева.
В России, по ее словам, сейчас все работают на результативность и эффективность.
«Качество гражданского сообщества сегодня совершенно другое. Можно уверенно говорить о том, что активное гражданское общество в России состоялось», – заключила спикер.
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