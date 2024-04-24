Из Татарстана впервые отправили на экспорт семена суданской травы, выращенной на полях Нурлатского и Альметьевского районов. Их качество проверили в испытательной лаборатории Центра оценки качества зерна в РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Татарстане производится отгрузка не только традиционных зерновых и масличных культур, но и довольно редких и экзотических – таких, как суданская трава. Ранее эта культура не рассматривалась для поставок на экспорт, ее впервые отгружают из Татарстана за пределы России», – рассказала технический директор органа инспекции центра Светлана Белова.

Семена для исследования были отобраны из экспортных партий общей массой 190 тонн. Они предназначались для отгрузки в Казахстан. В лаборатории пробы проверили на заселенность вредителями, содержание токсичных элементов, микотоксинов и остаточное количество пестицидов. В ходе испытаний была подтверждена безопасность продукции.

Суданская трава – ценная злаковая культура, которая используется как корм для крупного рогатого скота. В своем составе содержит протеин, золу, клетчатку, отличается достаточно богатым химическим составом, что вызывает спрос на нее среди кормопроизводителей.

Она дает самые высокие урожаи сена и зеленой массы по сравнению с другими однолетними кормовыми культурами.