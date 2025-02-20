Из Татарстана в зону СВО отправили три внедорожника

Фото предоставлено Мансуром Джалялетдиновым

В рамках гуманитарной помощи из Татарстана в зону специальной военной операции было отправлено три внедорожника, сообщил «Татар-информу» заместитель муфтия РТ по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей Мансур Джалялетдинов.

По словам заместителя муфтия, есть много людей, которые изъявляют желание помочь чем-то солдатам в зоне СВО. Директор птицефабрики «Рамаевская» Фарид Хайрутдинов проявил инициативу и отправил через Мансура хазрата три внедорожника Mitsubishi L200. Продовольственные нужды бойцов сейчас хорошо покрываются, но остается необходимость в технике:

«Эти машины высокой проходимости будут очень многофункциональны в условиях, в которых находятся наши ребята на фронте, помогут им эффективно решать боевые задачи и обеспечат необходимую мобильность в частях и расположениях. На сегодняшний день есть много людей, которые имеют не только желание, но и возможность помочь. Кто-то, узнав о нужде бойцов в воде, может отправить 10 тонн чистой бутилированной воды, а кто-то может отвезти тонну тушенки или закупить генераторы и машины. Хвала Аллаху, есть такие люди, которые видя, что там ребята в чем-то нуждаются, не остаются равнодушными», – рассказал Джалялетдинов.