Из Татарстана в зону СВО направлено более 21 тыс. тонн товаров и медикаментов

Всего из Татарстана в зону СВО направлено более 2,7 тыс. конвоев, 21,5 тыс. тонн продовольственных, непродовольственных, медицинских товаров и медикаментов. Об этом сообщил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на 20-м заседании Госсовета РТ.

«Правительством налажена системная работа по мерам финансовой поддержки участников специальной военной операции и их семей, социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО. Продолжается сбор гуманитарной помощи», – рассказал он.

По словам Песошина, в сборе гуманитарной помощи участвуют региональные отделения парламентских партий, общественные организации, предприятия и учреждения, жители республики. В Татарстане организовано 85 пунктов сбора гуманитарной помощи, из них 20 находятся в Казани.

Строители, медики, социальные работники и волонтеры активно участвуют в восстановлении мирной жизни в подшефных Татарстану городах – Лисичанске и Рубежном, добавил Премьер-министр.

«Выражаем искреннюю благодарность всем за активное участие в поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также новых регионов», – заявил он.