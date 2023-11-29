Из Татарстана в зону СВО на службу по контракту отправились женщины

Сегодня из Набережных Челнов прошла отправка контрактников, среди которых оказались и женщины. На службу отбыли не только жители Автограда, но и других и регионов страны, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик.

Тем, кто приехал из других городов, предусмотрена дополнительная выплата в размере 305 тысяч рублей от Раиса РТ Рустама Минниханова.

В прошлом Сергей — сотрудник МЧС, сейчас — военнослужащий. Мужчина подписал контракт на службу и пополнил ряды Вооруженных Сил России. Он из Донецка и не понаслышке знает, насколько нужна помощь и защита мирному населению.

«Очень часто ВСУ проводят повторные обстрелы мест, например нефтебаз, когда сосредоточат свои силы и средства. 1 сентября два человека погибли — просто прямое попадание в пожарную цистерну», — рассказал Сергей.

Сегодня вместе с Сергеем служить по контрактной службе уехали 9 человек. Так, у Даниса из Уфы уже есть боевой опыт. «И сейчас еду на СВО для того, чтобы помочь своим ребятам, друзьям, мирным жителям — и вообще, чтобы все там хорошо было», — поделился военнослужащий.

«Подписываю контракт с ВМФ. Тоже была мечта раньше. Но по срочной службе служил в танковой дивизии. Корабли очень привлекают, поэтому с охотой подписал», — рассказал военнослужащий Вячеслав из Саратовской области.

С большим желанием контракт подписали и две женщины. У обеих есть большой медицинский опыт за плечами. По их словам, родные поддержали их решение и дали наставления.

«„Мы верим в тебя. Не унывай. Ты у нас мужественная“. Дети тоже поддерживают, говорят: „Мама, возвращайся с победой! Мы тебя любим“. У меня три сына. Они верят в меня, что я сильная», — сказала Светлана из города Набережные Челны.

По словам Гульнары, когда стало известно, что будут набирать медиков, она была сразу готова пойти. «Как говорится, без медиков на войне тоже невозможно. Опыт есть и хочется помочь», — признается женщина.

Большая активность в военкоматах наблюдается в начале недели. Бывает, что за раз приходят до 10 кандидатов в день.

Военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Набережных Челнов Рашид Ильясов рассказал, что им выделяется транспорт. «Управление здравоохранения работает очень, так скажем, в режиме онлайн. Мы сразу выезжаем, сдаем все анализы, проходим все диспансеры. Здесь у нас в военкомате работает медицинская комиссия. В течение одного дня, максимум полутора человек уже заключает контракт», — пояснил он.

Дежурная смена военкоматов работает круглосуточно, а прием потенциальных военнослужащих осуществляется с 8 утра до 8 часов вечера.

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