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Общество 6 июля 2023 19:03

Из Татарстана в Рубежное направили стройматериалы

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В подшефный город Рубежное прибыла фура со строительными материалами.

Помощь оказали жители Апастовского муниципального района. Они отправили в подшефный город мешки с цементом, доски, армированную пленку, гвозди и рубероиды.

В ближайшие дни, поступившие из Республики Татарстан стройматериалы будут направлены на восстановление многоквартирных и частных домов, поврежденных в результате боевых действий.

Стоит отметить, что соглашение о сотрудничестве Татарстан и Рубежное заключили в мае текущего года.

#Рубежное
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