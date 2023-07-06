Из Татарстана в Рубежное направили стройматериалы

В подшефный город Рубежное прибыла фура со строительными материалами.

Помощь оказали жители Апастовского муниципального района. Они отправили в подшефный город мешки с цементом, доски, армированную пленку, гвозди и рубероиды.

В ближайшие дни, поступившие из Республики Татарстан стройматериалы будут направлены на восстановление многоквартирных и частных домов, поврежденных в результате боевых действий.

Стоит отметить, что соглашение о сотрудничестве Татарстан и Рубежное заключили в мае текущего года.