Из Татарстана в Рубежное доставили помощь для поддержания работы транспорта

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Рубежное доставили партию адресной помощи из Республики Татарстан. Груз сформирован при участии компании «Алексеевскдорстрой» и предназначен для поддержания работы транспорта, задействованного в системе жизнеобеспечения города, а также для оказания поддержки молодым семьям.

В состав поставки вошли 40 автомобильных шин для служебного транспорта, 20 алюминиевых канистр объемом 20 литров, комплекты топливных, масляных и воздушных фильтров, наборы инструментов, буксировочные тросы, домкраты, тормозные колодки, амортизаторы и стойки, подшипники и другие запасные части. Также доставлены 140 литров моторного масла, 100 литров жидкости стеклоочистителя и 500 литров антифриза. Отдельной позицией в груз включены четыре дизельных генератора (500 и 700 квт).

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Помимо технического оснащения, в рамках адресной помощи для гуманитарного центра города доставлены 240 упаковок подгузников для детей и взрослых, предназначенных для молодых семей с детьми, а также для семей нуждающихся в поддержке.

Фото: © аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Как отметил директор МКУ «ЦКОДОМС города Рубежное» Павел Водолазкий, поставка полностью соответствует текущим потребностям города.

«Хочу поблагодарить друзей из Татарстана. Они не в первый раз нас поддерживают и всегда откликаются на просьбы. Наш транспорт работает в тяжелых условиях – из-за высокой нагрузки и сложной обстановки техника быстро изнашивается. В первую очередь выходят из строя колеса, стойки, элементы подвески. Все, что мы запрашивали, доставлено в полном объеме. Эта помощь крайне важна для жителей Рубежного», – подчеркнул он.