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Из Татарстана в Рубежное доставили 4 тонны муки и стеклопакеты
Рыбнослободский район Республики Татарстан оказал помощь жителям Рубежного. В подшефный город доставлено 4 тонны муки и стеклопакеты, необходимые для восстановления жилого фонда и социальных объектов.
Гуманитарный груз принят распределительным центром и в ближайшее время будет роздан населению.
На данный момент Республика Татарстан, с 14 мая 2023 года – с момента подписания соглашения о сотрудничестве, доставила в Рубежное 676 тонн гуманитарных грузов, из них 46 тонн уже в текущем году.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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