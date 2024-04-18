Из Татарстана в Рубежное доставили 4 тонны муки и стеклопакеты

Рыбнослободский район Республики Татарстан оказал помощь жителям Рубежного. В подшефный город доставлено 4 тонны муки и стеклопакеты, необходимые для восстановления жилого фонда и социальных объектов.

Гуманитарный груз принят распределительным центром и в ближайшее время будет роздан населению.

На данный момент Республика Татарстан, с 14 мая 2023 года – с момента подписания соглашения о сотрудничестве, доставила в Рубежное 676 тонн гуманитарных грузов, из них 46 тонн уже в текущем году.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого