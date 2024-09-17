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Из Татарстана в Рубежное доставили 11 кубометров пиломатериалов для восстановления домов
Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин вместе с главой Буинского района Ранисом Камартдиновым передали администрации города Рубежное строительные материалы. В составе груза, собранного Буинским районом – 11 кубометров качественных пиломатериалов, предназначенных для ремонта и восстановления жилых домов.
«Помощь Татарстана неоценима для нас. Благодарим Буинский район за своевременную помощь в преддверии осенне-зимнего периода», – поблагодарил главу Буинска заместитель главы администрации Рубежного Дмитрий Зимницкий.
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