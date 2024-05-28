Из Татарстана в ЛНР отправили очередную партию гуманитарного груза

Очередные фуры гуманитарной помощи, собранные под эгидой республиканского отделения партии «Единая Россия», отправились в Лисичанск и Рубежное. Отгрузка прошла в Казани со склада «Бахетле», сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

С волонтерами и участниками благотворительной акции пообщался Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

«Добросердечные татарстанцы по инициативе партии “Единая Россия„ в очередной раз собрали и отправляют гуманитарный груз в подшефные нашей республике города Лисичанск и Рубежное, – рассказал Фарид Мухаметшин. – Это уже 23-й груз, всего же отправлено более 2,3 тыс. тонн гуманитарной помощи».

Как отметил глава парламента, в этот раз отправка гуманитарного груза приурочена к Международному дню защиты детей. Четыре большегруза доставят 70 тонн самого необходимого для детей нового региона. Для них везут памперсы, детские смеси, питание и лекарства. В сборе гуманитарной помощи участвовали компании из Елабужского, Мензелинского, Нижнекамского и Черемшанского риайонов.

Помимо детских товаров, в составе груза – предметы гигиены, подгузники для взрослых. Их распределят между нуждающимися в Лисичанске и Рубежном, а также передадут в госпиталь, где проходят лечение участники СВО.

Черемшанский муниципальный район традиционно отправляет стройматериалы – 20 тонн досок для восстановления объектов. Мензелинцы передают 10 тонн картофеля, 4 тонны стройматериалов и 4 тонны питьевой воды. Нижнекамцы – компания «НИКОПРОФСНАБ» – закупили генераторы различной мощности, строительный инструмент, расходные материалы и хозтовары, а также средства личной гигиены и продукты питания.

В организации транспортного сопровождения поездки принял участие руководитель фонда Ресоциализации РТ Данияр Максудов. Он приобрел упаковочные материалы для местных отделений в ЛНР.

Гуманитарную колонну от «Единой России» будут сопровождать руководитель регионального исполнительного комитета партии Марат Самигуллин, секретарь Мензелинского местного отделения «Единой России» и глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов.

Отметим, что за весь период проведения спецоперации партией из Татарстана в ЛНР направлено 155 грузовых машин – это 2357 тонн.