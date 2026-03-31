ЛНР и Татарстан 31 марта 2026 14:47

Из Татарстана в ЛНР доставили очередной гуманитарный груз

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин прибыл в ЛНР в составе гуманитарной колонны. В ходе поездки он встретился с Героем Российской Федерации Раилем Габдрахмановым.

В составе груза, предназначенного для подразделений, работающих на направлениях, связанных с подшефными Татарстана, – квадроцикл, предоставленный АО «Бюро технической инвентаризации» при участии генерального директора Лены Хамзиной. Также переданы промышленные емкости для воды объемом 8 кубометров при участии компании «Татпроф» и ее гендиректора Евгения Рачкова, а также быстровозводимые модульные конструкции, предоставленные руководителем компании «Окна Страны» Рустамом Гараевым.

Кроме того, в ЛНР доставлены пиломатериалы для обустройства блиндажей, а также продукты из Татарстана, включая чай и сладости.

#ЛНР и Татарстан #гуманитарная помощь
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

