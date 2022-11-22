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Происшествия
22 ноября 2022  11:42
Полина Шевчук

Из Татарстана в Лисичанск отправились две пожарные машины

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Из Татарстана в Лисичанск отправились две пожарные машины
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К Правительству Татарстана с просьбой обновить технику обратились пожарные Лисичанска. И уже сегодня колонна ГУ МЧС России по РТ отправилась в Ростовскую область.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Там пожарным подшефного города будут переданы две пожарные автоцистерны на базе автомобилей «КАМАЗ» и «ЗИЛ», а также пожарно-техническое вооружение - 40 пожарных стволов, переходные головки и разветвления рукавные, 80 рукавов пожарных напорных и 80 рукавов 80 мм в сборе с ГР-80ал.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Сегодня по ходатайству МЧС России и решению руководства Республики Татарстан направляется очередная партия гуманитарного груза в Луганскую Народную Республику - город Лисичанск. Все мы, спасатели и пожарные Татарстана, обратились с ходатайством к Рустаму Нургалиевичу Минниханову помочь пожарно-спасательной техникой для наших коллег, которые сейчас служат в городе Лисичанске»,  – отметил начальник Главного управления МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Также Хабибуллин отметил, что помимо техники в Лисичанск отправлены полторы тонны груза – это генераторы, теплая одежда и все необходимое для ежедневного несения службы.

 

#МЧС РТ #гуманитарная помощь
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