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ЛНР и Татарстан 19 сентября 2024 12:51

Из Татарстана в Лисичанск доставили автоцистерны для перевозки воды

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Автоцистерны для перевозки воды прибыли в Лисичанск из Татарстана. Спецтехника, переданная местному водоканалу вместе с экипажами, будет использоваться для обеспечения населения водой на время проведения аварийно-ремонтных работ на водоснабжающих сетях города.

Кроме водовозов, которые сейчас крайне необходимы, по запросу администрации Лисичанска Татарстан также отправил автозапчасти и горюче-смазочные материалы для ремонта техники, находящейся в распоряжении города.

Фото: «Татар-информ»

#ЛНР и Татарстан
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