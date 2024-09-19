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Из Татарстана в Лисичанск доставили автоцистерны для перевозки воды
Автоцистерны для перевозки воды прибыли в Лисичанск из Татарстана. Спецтехника, переданная местному водоканалу вместе с экипажами, будет использоваться для обеспечения населения водой на время проведения аварийно-ремонтных работ на водоснабжающих сетях города.
Кроме водовозов, которые сейчас крайне необходимы, по запросу администрации Лисичанска Татарстан также отправил автозапчасти и горюче-смазочные материалы для ремонта техники, находящейся в распоряжении города.
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