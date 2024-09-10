Из Татарстана в Курскую область отправилась очередная партия гумпомощи

Сегодня из Казани в Курскую область отправились два грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, собранным региональным отделением партии «Единая Россия». Отгрузка прошла в Казани со склада «Бэхетле». Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

С волонтерами и участниками гуманитарной акции пообщался Председатель Госсовета РТ и секретарь татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

«В двух фурах весом 35 тонн все самое необходимое: продукты питания, сахарный песок и крупы, питьевая вода. Я хочу поблагодарить партийный актив, выразить большую признательность всем татарстанцам, кто принимает участие в оказании гуманитарной помощи, поддерживает тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В течение двух лет мы регулярно отправляем гуманитарную помощь в Лисичанск и Рубежное, сейчас такую помощь отправляем пострадавшим мирным жителям Курской области», – сказал Фарид Мухаметшин.

Также большой вклад в отправку гуманитарного конвоя внес коллектив «Газпром трансгаз Казань», который предоставил 7 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания, постельное белье и средства личной гигиены.

Бугульминское местное отделение «Единой России» сыграло важную роль в формировании гуманитарной колонны, собрав полную «ГАЗель» необходимых вещей. Высокогорский район передал 10 тонн крупы, буинцы – 10 тонн сахара и крупы, а жители Апастовского района отправили 5 тонн помощи.

Ассамблея народов Татарстана закупила крупную партию одежды на сумму 2 миллиона рублей. По словам руководителя Исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстана Рената Валиуллина, национально-культурные объединения активно участвовали в сборе гуманитарной помощи, а также передали одежду для детей и взрослых.

«От имени многонационального Татарстана хотим отправить жителям Курской области то, в чем они особо нуждаются. В планах закупить для них матрасы, а также автомобили для участников спецоперации. Мы всегда говорим о дружбе, единении, и это важно, потому что мы – единая многонациональная семья, в этом наша сила», – подчеркнул Ренат Валиуллин.