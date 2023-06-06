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Из Татарстана в курганское село Юлдус прибыла фура со стройматериалами
В село Юлдус Курганской области, пострадавшее от недавнего сильнейшего пожара, прибыла фура из Татарстана со строительными материалами. Стоимость гуманитарной помощи составила 2 млн 200 тысяч рублей.
Заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев, который находится с рабочим визитом в Курганской области, на встрече с представителями Координационного совета в селе Юлдус отметил, что гуманитарную помощь собирают на основании заявлений.
«Скоро доставят профнастил для 75 новых домов», – сказал Василь Шайхразиев.
Строительные материалы жители смогут забрать согласно метражу.
Как ранее сообщал «Татар-информ», бушевавший в Курганской области пожар практически полностью уничтожил древнее татарское село Юлдус. Трагедия получила сильнейший отклик у татарской общественности по всей стране. В Юлдус уже отправлялся гуманитарный груз из Казани.
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