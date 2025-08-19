Из Татарстана в Китай за год экспортировано сельхозпродукции на 41 млн долларов

В прошлом году из Татарстана в Китай экспортировано сельскохозяйственной продукции на 41 млн долларов США. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на сессии III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В последние годы объем торговли между Татарстаном и Китаем значительно увеличился. Татарстан производит широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Китай, в свою очередь, представляет собой огромный рынок с населением более 1,4 млрд человек, что создает уникальные возможности для экспорта», – сказал он.

В прошлом году в Китай были отправлены масло подсолнечное на 18 млн долларов США, масло рапсовое на 15 млн долларов; шоколад и пищевые продукты, содержащие какао, на 3,4 млн долларов; сладкое сухое печенье на 432 тыс. долларов; джемы, желе, мармелады, пюре на 221 тыс. долларов, а также свекловичный жом и багасса на 874 тыс. долларов.

По словам Зяббарова, всего за 2024 год объем экспорта продукции агропромышленного комплекса республики превысил 470 млн долларов, что на 5,2 млн долларов больше, чем в 2023-м.

«Продукцию агропромышленного комплекса экспортируют 258 участников внешнеэкономической деятельности с географией поставок в 56 стран мира. Основная доля экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли», – отметил он.

Глава Минсельхозпрода подчеркнул, что в прошлом году Татарстан занял первое место в России по экспорту майонезов и других соусов, молока и сгущенных сливок, третье место – по экспорту джемов, желе и мармелада, пятое – по экспорту мороженого.

«Республика входит в десятку крупнейших регионов-экспортеров подсолнечного масла и жмыха», – заключил он.