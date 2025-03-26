Из Татарстана в Китай экспортирована первая партия овса

Первая партия овса в объеме 1 тыс. тонн отправлена из Татарстана в Китай. Исследования проб провели специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«По результатам лабораторных исследований овес признан полностью соответствующим нормам и государственным требованиям китайской стороны», – рассказала заместитель руководителя органа инспекции филиала Полина Азаренко.

Ранее из республики экспортировали бобовые (горох), зерновые (ячмень и пшеница), масличные (семена рапса, горчицы, льна) культуры и продукты переработки зерна.

В прошлом году под контролем филиала из Татарстана в Китай было отправлено 11,5 тыс. тонн продукции.