«Из Татарстана в Керчь»: построенный в Зеленодольске корабль будет охранять Крымский мост

В Зеленодольске на судостроительном заводе имени Горького передали собранный для Росгвардии рейдовый буксир. Это уже второй экземпляр, созданный с применением самых передовых технологий, и сегодня его спустили на воду. О том, какая миссия возложена на новое судно, – в репортаже «Татар-информа».

Сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького собрались десятки человек, чтобы увидеть торжественную церемонию спуска корабля для Росгвардии на воду.

«Я впервые увидел спуск корабля своими глазами, и теперь моя маленькая мечта осуществилась. Сейчас тяжелое для страны время, вы занимаетесь самым самоотверженным трудом, вы обеспечиваете государству безопасность его границ. Этот буксир будет помогать нашему государству отстаивать все свои интересы. Дорогие друзья, вы делаете очень важное дело, спасибо», – поделился министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Рейдовый буксир проекта NEO12 – судно, предназначенное для Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Корабль уйдет в Керчь для выполнения служебно-боевых задач, главная из которых – это обеспечение безопасности Крымского моста.

Крымский мост – важный стратегический объект для России, его строительство закончилось в 2018 году. Он проходит через Керченский пролив и соединяет Таманский полуостров Краснодарского края и Крым. Благодаря нему жители этих двух регионов России и туристы получили возможность пересекать пролив на автомобиле и по железной дороге, заметно сокращая путь на полуостров.

«Сегодня действительно праздник, мы спускаем на воду второй серийный буксир. Это большой труд, который выполнялся в условиях жесточайших санкций. Подобный рейдовый буксир для Росгвардии мы уже собирали, и скоро он начнет технические испытания. Строительство велось на базе проекта NE012. Заказы, которые сейчас у нас есть, мы планируем сдать строго в установленные сроки», – добавил генеральный директор Зеленодольского завода имени Горького Александр Филиппов.

Проект буксира NE012 был разработан Рыбинским проектно-конструкторским бюро по заказу Росгвардии. На данный момент бюро считается одной из самых развивающихся инженерных компаний в стране, оно проектирует суда различного класса и назначения.

«Сотрудникам завода я хочу выразить огромную благодарность за подготовку такого современного буксира для нас и своевременный спуск. Это уже второй поставленный нам буксир от вашего завода. Я благодарен за то, что в нынешних условиях он сдан вовремя, несмотря на санкции. Не сомневайтесь, оба корабля будут оказывать помощь в выполнении боевых задач, для помощи нашей родине», – отметил заместитель начальника Морского управления Росгвардии РФ полковник Сергей Снегирев.

Прежде чем судно отправится на задание, оно, как и его предшественник, пройдет несколько тестирований и испытаний.

Проект буксира был разработан с учетом того, что он будет выполнять задания в морях, судно может развивать скорость до 11 узлов и ходить на расстояние до 650 миль, вмещая в себя экипаж из восьми человек», – отметил заместитель начальника Морского управления Росгвардии РФ полковник Сергей Снегирев.

«В данном буксире появилось дополнительное оборудование для тушения пожаров. Места нахождения экипажа выполнены так, чтобы им было комфортно не только пребывать на судне, но и выполнять задачи», – рассказал Сергей Снегирев.

Стоит отметить, что рейдовый буксир не единственный проект NE012, которым занимается Зеленодольский судостроительный завод.

Торжественная церемония спуска корабля на воду не обошлась без традиционного ритуала. Судну выбрали крестную мать, и перед тем как проводить крестника в путь, она разбила о его борт бутылку шампанского. Как говорится, на удачу!

Подобная традиция существует уже сотни лет, таким образом моряки проводят крещение и просят у высших сил защиту для себя и своего нового судна.

Крестной матерью корабля стала сотрудница завода Юлия Кротова. О том, что ей выпала честь стать крестной матерью судна, она узнала накануне.

«Позвонили из руководства и сообщили, что меня выбрали крестной мамой для судна. Я, конечно же, согласилась, работаю на заводе почти 15 лет, в цеху №17. Я очень рада, волновалась и с трудом спала сегодня ночью. Надеюсь, буксир будет служить долго на благо нашей Родины. В производстве корабля участвовали все работники завода, я тоже, так как работаю делопроизводителем и все бумаги проходят через меня», – поделилась крестная мама судна.



Зеленодольский завод имени A. M. Горького построил свыше 1,5 тыс. судов, из которых 600 военных. Он один из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга «Ак Барс» в Татарстане.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»; видео: © Елена Саляхова