Из Татарстана с начала года отправлено на экспорт более 50 тыс. тонн зерна

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С начала этого года из Татарстана отправлено на экспорт более 50 тыс. тонн зерна и продукции его переработки, а в целом из России отгружено около 200 тыс. тонн. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ Айрат Тазетдинов.

«Зерна в Татарстане производится много, соответственно, и контроль над ним должен быть надлежащим», — сказал спикер.

По словам Тазетдинова, пшеница, ячмень, рожь, овес и кукуруза отгружались в Казахстан, Иран и Китай. Рожь также отправили в Латвию, а овес — в Чехию, Испанию, Польшу и Таджикистан.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лен, горчица и редька масличная экспортированы в Австрию, Чехию, Германию, Польшу, Латвию и Беларусь. Продукты переработки зерна (шроты, жмыхи и кормовые смеси) отгружены в Азербайджан, Афганистан, Польшу и Италию. Крупа гречневая отправлена в Беларусь и Азербайджан.

«Открыли новое направление — начали отгружать зерно в Китай. Но требования по экспорту там достаточно жесткие. Сначала надо аттестовать предприятие, внести в списки», — отметил замруководителя управления.

Если в 2022 году из Татарстана было экспортировано 51 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, то в прошлом году уже 123 тыс. тонн.