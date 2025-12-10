Из Татарстана отправлен первый «зерновой экспресс» в Санкт-Петербург

Горьковская железная дорога впервые отправила партию зерна в составе «грузового экспресса» из Татарстана в Санкт-Петербург. Состав из 44 вагонов с зерном общим весом 3,2 тыс. тонн отправился со станции Юдино, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Новое направление разработано для регулярных отправок грузов в порты Северо-Запада. После прибытия в порт груз отправился на экспорт в Южную Африку», – говорится в сообщении.

В январе – ноябре на железнодорожных станциях в Татарстане было погружено около 540 тыс. тонн зерна. Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Только в ноябре погружено 84,5 тыс. зерна, что на 45,3% выше показателя за такой же месяц прошлого года.