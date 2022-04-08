Из Татарстана отправится около тысячи писем благодарности российским военным на Украине

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Жители Татарстана собрали более тысячи писем поддержки и благодарности российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом сообщил руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Камиль Садриев.

«Сегодня наши защитники выполняют героическую задачу, именно поэтому наш долг — поддержать их, а также выразить глубочайшие слова благодарности. Происходит единение народа, а именно борьба с национализмом. Не первый раз нашему народу приходится бороться с этой ужасной проблемой, ни одна нация мира не заслуживает такого отношения. Это идеология, противоречащая человеческому бытию», — пояснил собеседник «Татар-информа».

Татарстан присоединился к Всероссийской акции «Zащитникам Отечества» 11 марта. Всего за месяц удалось собрать около тысячи писем.

Фото: © Надежда Мещерякова/ИА «Татар-информ»

В ещё не запечатанной коробке находятся не только письма, но и рисунки, плакаты, поделки от татарстанцев разных возрастов.

«В такое непростое время для нашей страны вы встали на защиту своей Родины. Вы — наши герои, наша стена защиты, которую мы чувствуем постоянно. Я пишу не только от себя, но и от всех активистов Мамадышского Общества инвалидов. В нашей общественной организации 300 человек, и все вам передают привет и самые наилучшие пожелания», — говорится в одном из писем.

Садриев добавил, что многонациональный народ Татарстана всегда был един со своей страной. Еще в период Великой Отечественной войны республика оказывала весомую поддержку фронту.

«Нашим солдатам мы отдавали последнее, все для Победы. Заводы, предприятия, самолеты, снаряды… Наши сельхозники обеспечивали продуктами питания, а наша Татваленка и фабрика "Спартак" отправляли тёплую обувь. Даже в те годы уже шла комплексная работа по обеспечению всем необходимым. Это наша особенность характера», — сказал он.

Напомним, что Татарстан также активно участвует в организации и отправке гуманитарной помощи на территории, где проходит военная спецоперация.

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».