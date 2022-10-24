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Происшествия
24 октября 2022  17:39
Елена Саляхова

Из Татарстана отправится более 20 тонн помощи добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»

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Из Татарстана отправится более 20 тонн помощи добровольцам батальонов «Алга» и «Тимер»
фото: Елена Саляхова

Сегодня ночью из Татарстана в зону СВО отправятся более 20 тонн помощи добровольцам именных батальонов «Алга» и «Тимер». Груз был собран благодаря руководству республики. 

Весь груз был собран по заявкам именных батальонов. Они поступают в Кабинет Министров РТ и уже оттуда направляются в ДОСААФ РТ. 
 

 

Фото: © Елена Саляхова 

«Стоит отметить, что большую помощь в укомплектовании груза нам оказывают татарстанские организации, например Красный Крест, государственные театры. Ребята из казанского техникума народных художественных промыслов сшили добровольцам 7 тысяч балаклав», – уточнил начальник отдела патриотического воспитания и спорта ДОСААФ РТ Вадим Чиж. 

В скором времени добровольцы именных батальонов получат необходимую технику для выполнения боевых задач – прожекторы, бинокли, миноискатели, фонари, радиостанции, два «УАЗа» и многое другое. Помимо этого бойцам собрали теплую одежду, зимние сапоги и термобелье.

 

#спецоперация #спецоперация на Украине
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